В Самарских школах усилят пропускной режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары обсудили, как защитить школы от террористов и какие меры предпринять для обеспечения безопасности в День знаний и в период проведения Единого дня голосования.

Как рассказала руководитель департамента образования Елена Чернега, сейчас в учебных заведениях установлены кнопка экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация, совмещенная с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которая сразу передает сигнал на пульт дежурного в МЧС.

С сентября в образовательных учреждениях усилят пропускной режим, а сейчас для работников школ проводят соответствующий инструктаж и отрабатывают с ними порядок действий в ЧС.

Что касается выборов, 13 сентября, в Единый день голосования, в образовательных учреждениях будут дежурить 1750 сотрудников отделов полиции и Управления МВД России по Самаре, а также сотрудники охранных организаций и ДНД.