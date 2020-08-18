Стало известно, что за мутные воды текут в Волгу в районе 9-й просеки

Фрагмент из видео Александра Карягина Фото: принтскрин видео.

В социальных сетях набирает обороты скандал, связанный с мутным ручьем, что впадает в Волгу в районе 9-й просеки, рядом с пляжем. Накануне самарский блогер Александр Карягин снял это явление с высоты птичьего полета.

- На пляже 9-й просеки любят отдыхать не только жители ближайших домов, но и многие самарцы, этим летом там были замечены «мутные реки» из канализации. Люди продолжали отдыхать там, но вонь, мусор и пена постепенно уничтожали это общественное место. Происхождение этих вод неизвестно, никто не хочет в этом даже разбираться, - возмущаются самарцы.

Активисты рассказали, что жители 9-й просеки отправили почти 80 жалоб в 8 органов, но ситуация не изменилась.

Так что же это за ручей? Как сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии, мутные воды условно-чистые и естественные.

- Исторически с территории города через овраг природного происхождения в районе 9-й просеки в Волгу впадает водоток грунтовых и дренажных вод. Сток условно-чистый. Опасности водному объекту не представляет, - прокомментировали в ведомстве.

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