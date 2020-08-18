В Самаре выступили маэстро Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра

Концерт был для тех, кто сегодня спасает жизни пациентов и помогает людям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Маэстро Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра дважды выступили на сцене Самарского академического театра оперы и балета 17 августа.

Как рассказали в театре, на концерте в 16.00 звучали «Шотландская» симфония Ф. Мендельсона, «Картинки с выставки» М. Мусоргского, «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П. Чайковского.

В 19.00 - симфоническая сюита «Шехерезада» Н. Римского-Корсакова, Симфония №2 С. Рахманинова, «Скерцо» из увертюры «Сон в летнюю ночь» Ф. Мендельсона. Один из концертов был посвящен медицинским работникам, волонтерам, работникам социальной службы. Именно они и были слушателями этого выступления.