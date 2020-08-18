Два аттракциона в самарском парке им.Ю.А. Гагарина не прошли прокурорскую проверку

В парке им. Ю.Гагарина снесут два аттракциона

В парке имени Ю.А. Гагарина в Самаре по требованию прокуратуры снесут два аттракциона. Накануне сотрудники ведомства проверили любимое место отдыха самарцев вместе со специалистами регионального управления по надзору за техническим состоянием аттракционов госинспекции Гостехнадзора. Оказалось, что на территории парка им. Ю.А.Гагарина есть два аварийных аттракциона - «Круговой обзор – М» и «Солнышко». Их списали еще в 2017 году.

Сейчас в аварийным аттракционам можно без проблем попасть, без целостности ограждений нарушена. Объекты признаны опасными. По итогам проверки в адрес директора МАУ г. Самара «Парки Самара» внесено представление с требованием демонтировать сооружения.

Ситуацию взяла под контроль прокуратура Промышленного района.