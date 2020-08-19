Жителей Самары позвали в общественные наблюдатели на выборы-2020

В Самаре пройдут еще одни выборы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области набирают независимых общественных наблюдателей на выборы - 2020. Голосование пройдет 13 сентября. В регионе будут выбирать муниципальных депутатов, будут работать десятки участков, так что есть потребность в людях, которые будут следить за легитимностью выборов.

В общественной палате жителям региона рассказали, что для этого нужно. Во-первых, есть список лиц, которые ни в коем случае не могут быть наблюдателями. Это те, кто занимает госдолжности, главы местных администраций, члены избирательных комиссий - действующие, с правом решающего голоса, а также представители СМИ-иностранных агентов.

Направляет независимых наблюдателей на участки Общественная палата Самарской области. Заявление нужно подать по электронной почте opso63-on2018@yandex.ru до 7 сентября 2020 года. В бумажном виде его можно принести по адресу : г. Самара, ул. Галактионовская, 132, оф. 502. Форма заявления располагается на сайте Общественной палаты.

В августе и сентябре для общественных наблюдателей проведут обучение, кандидатов о нем оповестят дополнительно.