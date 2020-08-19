Самарские ученые изучат секреты влияния коронавируса на людей

Врачам есть, что изучить

Самарские ученые получили грант на проведение исследования воздействия коронавируса на организм человека. В самом деле, пока что это влияние изучено не до конца: для одних людей попадание COVID в организм приводит сразу же к тяжелым последствиям, поражению внутренних органов. Другие же переносят болезнь бессимптомно и практически ничего не чувствуют.

Группа исследователей - представителей самарского государственного медуниверситета плотно займется изучением этого механизма воздействия. В рабочей группе пульмонологи, инфекционисты и другие профильные специалисты. Они намерены изучить воздействие вируса на организм на генетическом уровне. Это нужно для того, чтобы предсказать, как действует вирус на те или иные группы людей, кому нужно соблюдать особенную осторожность.

Врачи получили губернский грант и в первую очередь намерены закупить дорогие реактивы. Группа ученых надеются, что смогут внести свой вклад в борьбу со столь опасной болезнью, которая буквально парализовала жизнь планеты. И в дальнейшем у медиков появится понимание, для кого коронавирус наиболее опасен.