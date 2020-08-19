Самару ждет гаражная амнистия

У жителей появятся новые возможности для оформления гаражей по закону

Жители Самары смогут воспользоваться гаражной амнистией - в том случае, если будет принят соответствующий федеральный закон, проект которого уже разработан. Об этом сообщает Кадастровая палата Самарской области. Сейчас ситуация такова, что отдельного нормативного акта, регламентирующего действия в отношении недвижимости такого рода, просто нет.

- Проект закона регулирует вопросы правового положения и деятельности гаражных кооперативов, а также оформления прав на объекты гаражного назначения. Законопроект предполагает упрощенный порядок кадастрового учета гаражей, который не потребует обращения в судебные инстанции, - отметил директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков, рассказывая о положениях нового закона.

Гаражная амнистия - если закон примут - продлится с 2021 до 2025 год. За этот срок нужно успеть узаконить свои гаражи и строения. Для этого нужно будет подтвердить право собственности: например, предоставить документы о выплате пая в кооперативе или же решение о распределении гаража, документы о технической инвентаризации. Также в каждом регионе в этот перечень могут добавить свои документы - что именно решат в Самарской области пока неизвестно.

Особый механизм будет действовать для граждан, которые имеют гараж, построенный до эпохи Градостроительного кодекса. Они смогут оформить земельные участки в упрощенном формате.