Житель Самарской области набил полный рюкзак марихуаной

Рюкзак оказался доверху набит коноплей. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Исаклинском районе Самарской области полиция задержала 25-летнего мужчину с полным рюкзаком марихуаны. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, мужчину заподозрили в незаконном обороте наркотиков после поступления соответствующей оперативной информации. Правоохранители провели проверку и выяснили, что это действительно так.

В момент задержания у молодого человека оказался при себе спортивный рюкзак. Открыв его, полицейские ахнули – он доверху был набит травой, подозрительно похожей на коноплю. Находку отправили на экспертизу, и криминалисты подтвердили: это действительно она.

Вес наркотика оказался немалым – более 600 грамм, это уже считается партией крупных размеров. Мужчина утверждал, что все это нужно было ему исключительно для личного применения, а коноплю он собрал в поле рядом с соседним селом. Тем не менее сейчас любителю травки грозит реальный срок. Против него возбудили уголовное дело, и он может отправиться в колонию на срок до 10 лет.