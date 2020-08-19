Открыт новый вечерний авиарейс из Самары в Санкт-Петербург

Каждый день из Самары в Санкт-Петербург запланировано по четыре рейса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Открыт новый авиарейс сообщением Самара – Санкт-Петербург. Он появился в расписании международного аэропорта Курумоч с 17 августа.

Дополнительные самолеты в Северную столицу ввела авиакомпания Smartavia. Это две дополнительные частоты рейса 5N-581/582. Рейс будет выполняться по понедельникам и субботам. Оба рейса – вечерние. По понедельникам время вылета из Самары - в 20.25, по субботам – в 21.35.

- Полеты будут проходить на самолетах Boeing 737-800, - сообщили в аэропорту Курумоч. – Вместимость самолета - 189 пассажирских кресел.

Всего из Самары в Санкт-Петербург до конца августа летают по четыре ежедневных рейса.