В Самаре директор потребовал с родителей взятку за зачисление детей в школу

За незаконное зачисление педагог потребовал мзду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре директор одной из школ зачислил детей в учебное заведение за взятку. Это выяснили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области.

- В июле, находясь в своем служебном кабинете, директор школы получил незаконное денежное вознаграждение в размере 144 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

Эти деньги родители заплатили за то, чтобы двух учеников зачислили в школу без очереди.

Теперь на жадного директора возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Также педагога оштрафуют на внушительную сумму (до сорокакратной суммы взятки) и лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.