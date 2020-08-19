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Охрана труда – на высоте: КНПЗ прошел инспекционный аудит

Куйбышевский НПЗ успешно выдержал проверку на соответствие требованиям Международного стандарта ISO 45001:2018 в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда
Анна ФедороваАннаФедорова
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На промышленном гиганте безопасность сотрудников стоит на первом месте. Фото АО «КНПЗ»

На промышленном гиганте безопасность сотрудников стоит на первом месте. Фото АО «КНПЗ»

На КНПЗ сохранности жизни и здоровья сотрудников, промышленной безопасности уделяется первостепенное внимание. В первую очередь это выражается в обеспечении всех работников предприятия новейшими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой. С прошлого года на заводе введена в обиход спецодежда с улучшенными огнестойкими характеристиками. Были приобретены специализированные современные зимние костюмы для электромонтеров.Наряду с традиционными методами производственной безопасности,здесь внедряются инновационные подходы.В числе ноу-хау - применение двусторонних видеорегистраторов для контроля состояния водителя на линии. Эти технические устройства помогают отследить не только маршрут движения автотранспорта, но и, к примеру, соблюдение сотрудником режима труда и отдыха, требований ПДД, самочувствие водителя во время поездки и т.д. Повысить культуру вождения помогают и бортовые системы мониторинга транспортных средств. Благодаря системной работе в области охраны труда, в течение нескольких последних лет Куйбышевский НПЗ уверено удерживает лидерские позиции во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За снижение производственного травматизма».