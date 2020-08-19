В Самаре в два раза вырос спрос на праздники и торжества

У самарцев душа просит праздника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вырос спрос на организацию праздников и торжеств. Об этом рассказали аналитики «Авито Услуг». По сравнению с маем 2020 года спрос на веселье у горожан в июле-августе вырос на 124%. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост востребованности на проведение вечеринок, семейных торжеств и праздников составил 57%.

- Самарцев интересуют услуги по организации свадеб, дней рождения и корпоративов, - отмечают аналитики. – Это мероприятия, которые были запрещены во время самоизоляции. Причем самарцы не просто стремятся наверстать упущенное, но и хотят веселиться чаще, чем обычно.

Интересно, что рост предложения получился не таким значительным – по сравнению с маем оно увеличилось на 20% и на 7% по сравнению с прошлым годом.