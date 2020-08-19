Самара заняла 38 место в рейтинге доступности бензина

С начала года бензин подорожал на полтора процента Фото: Евгения ГУСЕВА

Самарская область заняла всего 38 место в рейтинге доступности бензина. Такие данные озвучили аналитики агентства РИА Рейтинг. Они выяснили, сколько бензина марки АИ-92 можно приобрести в каждом из регионов страны на среднюю зарплату.

Выяснилось, что в Самарской области на среднюю зарплату можно купить 704 литра бензина. По этому показателю наш регион занял всего 38 место из 68-ми. Для сравнения – в Ямало-Ненецком автономном округе, который возглавил рейтинг, на среднюю зарплату можно купить 2160 литров бензина, в Москве – 1939 литров, в Санкт-Петербурге – 1302. В Саратове средней зарплаты хватит на 610 литров бензина, в Дагестане – на 535. В среднем по стране этот показатель составляет 987 литров.

По данным рейтинга, с начала года бензин в Самарской области подорожал на 1,5% и сейчас стоит около 42,28 рублей за литр.