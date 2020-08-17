Радио Дача разыграет 10 Портфелей подарков

В августе в эфире радиостанции, ведущие разыграют 10 школьных рюкзаков с подарками.

С 17 августа 2020 года по 28 августа 2020 года (включительно) внимательно слушайте эфир Радио Дача. Ежедневно по будням в 14:20 ведущий озвучивает в эфире загадки на школьную тему. Слушатель должен угадать название загаданного предмета. Слушатель, который первым дозвонится на номер (846) 321-102-1 и правильно назовет название загаданного предмета, получает приз:

- школьный рюкзак,

- сертификат на 3000 рублей в магазин «Мото-Вело-Спорт»,

- сертификат на покупку торта от БКК.

Один участник может участвовать в акции только один раз. В течение дня определяется один победитель.