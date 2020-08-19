Самарским абитуриентам рассказали о возможностях студенческой жизни

Студенты преподаватели Самарского финансово-экономического колледжа на межрегиональной выставке – форуме «Образование. Наука. Бизнес» от ВК «Экспо – Волга»

В Самаре абитуриентам рассказали, какие возможности они получают, поступая в колледж. И они не ограничиваются только учебой. Студенческая жизнь в Самарском филиале Финуниверситета насыщена творческой, спортивной, интеллектуальной и социальной деятельностью так, что каждый обучающийся имеет возможность проявить себя настолько, насколько позволяют ему его желание и способности.

В частности, в филиале реализуются возможности такого инструмента, как самоуправление студентов. Существует студенческий совет общежития, филиала, сообщество «Самарский филиал Финуниверситета» в ВКонтакте и инстаграме – информационный орган студенческого самоуправления филиала.

Студенты участвуют во всероссийских и городских конкурсах, фестивалях и соревнованиях. В филиале постоянно действуют спортивные секции по волейболу, настольному теннису и футболу.

Самарский филиал Финуниверситета располагает благоустроенным студенческим общежитием, которое отличается повышенной комфортностью (2-х, 3-х, 4-х местные комнаты со всеми удобствами), оснащено необходимой мебелью, оборудованием и инвентарем, санитарным узлом в каждой комнате, включающим душевую кабину.

Кухня студенческого общежития оборудована электрическими плитами, холодильниками, морозильными камерами, микроволновыми печами и электрическими чайниками в достаточном количестве.

В пользование проживающих предоставлены автоматические стиральные машины, электрические утюги, гладильные доски в достаточном количестве.

В общежитии созданы условия, обеспечивающие не только комфортное проживание студентов, но и полноценный отдых, и качественную подготовку к учебному процессу. Подключено кабельное телевидение, имеются музыкальные инструменты, шашки, шахматы, теннисные столы.

Сайт - http://www.fa.ru/fil/samara/pk/Pages/Home.aspx

ВКонтакте - https://vk.com/club148593933

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