В Шигонском районе построили новую спортивную площадку

Сельчане любят спорт. Фото: Правительство самарской области

В селе Малячкино Шигонского района на этой неделе завершилось строительство современной спортивной площадки. Ее построили в рамках нацпроекта «Демография».

- Жители Малячкино любят спорт, активно им занимаются, - подчеркнул глава Шигонского района Сергей Строев. - Раньше тут было обычное поле, а теперь - шикарный спортивный объект. Спасибо губернатору Дмитрию Азарову за поддержку.

Новая спортивная площадка имеет размеры 56 х 28 метров. У нее искусственный газон и хоккейные борта, поэтому использовать спортсооружение можно круглый год – летом играть в футбол, а зимой заливать каток. Заниматься спортом можно и вечером благодаря искусственному освещению.

До конца года в селах Самарской области будут построены 22 подобные спортплощадки. Напомним, глава региона Дмитрий Азаров поставил задачу к 2024 году увеличить число жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, с 37% до 55%.