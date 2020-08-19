В Самарской области коронавирусом опять заболели 43 человека

Каждый день коронавирусом заболевают все новые жители региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько новых заболевших коронавирусом обнаружили в Самарской области 19 августа. По данным оперштаба, количество новых зараженных оказалось таким же, как днем ранее. COVID-19 самарские медики диагностировали у 43 человек.

К сожалению, не обошлось без новых погибших – скончались еще 4 пациента с коронавирусом, их общее число достигло 121 человека.

Общее количество жителей региона с подтвержденным коронавирусом с начала всемирной пандемии достигло 7706 человек.

Также стало известно, сколько больных в регионе за минувшие сутки успешно победили коронавирус и были выписаны из лечебных учреждений. Их оказалось больше, чем новых заболевших, – целых 60 человек. Общее число выздоровевших достигло 5895 человек.