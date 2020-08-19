В Самаре могут снизиться цены на лекарства

В Самаре могут подешеветь лекарства

В России намерены добиться снижения цен на лекарства. Законопроект, который должен ограничить монополию и снизить маркетинговые доходы аптек, разрабатывают в «Единой России». Сейчас от 10 до 30 процентов стоимости лекарства – это маркетинговый сбор, который производитель предлагает аптеке, чтобы продавали именно его товар.

Региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко уверен, что в переменах уже давно есть необходимость. Однако изменения должны быть постепенными, чтобы лекарства, напротив, не подорожали еще сильнее, ведь инвестиции фармацевтических производителей в рамках маркетинговых договоров заложены в ценообразование.

А вот изменить положение на рынке лекарств может и рост продаж через интернет.

- Это может кардинально изменить расклад основных игроков на аптечном рынке. Наша задача - не допустить подобного развития событий, защитить потребителя на законодательном уровне и предоставить возможность выбора недорогих отечественных препаратов, - подчеркнул он.