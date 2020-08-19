За сутки от коронавируса умерли четыре жителя Самарской области

Коронавирус собрал новые жертвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросло число жертв коронавируса. За минувшие сутки скончались четыре пациента с подтвержденным COVID-19. Такие данные опубликованы на портале «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ». Подробности о погибших пока не разглашаются.

Общее число жителей Самарской области, умерших от опасного вируса, с начала пандемии достигло уже 121 человека. Большинство погибших были пенсионного возраста или имели сопутствующие заболевания.

В целом с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заболели 7706 человек, из них 43 – за последние сутки.