Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

За сутки от коронавируса умерли четыре жителя Самарской области

Общее число погибших от коварного вируса в регионе достигло 121 человека
Ольга НовиковаОльга НовиковаОльгаНовикова
КомментироватьОставить комментарий
Коронавирус собрал новые жертвы

Коронавирус собрал новые жертвы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросло число жертв коронавируса. За минувшие сутки скончались четыре пациента с подтвержденным COVID-19. Такие данные опубликованы на портале «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ». Подробности о погибших пока не разглашаются.

Общее число жителей Самарской области, умерших от опасного вируса, с начала пандемии достигло уже 121 человека. Большинство погибших были пенсионного возраста или имели сопутствующие заболевания.

В целом с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заболели 7706 человек, из них 43 – за последние сутки.

Коронавирус в Самарской области: последние новости