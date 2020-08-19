Всего один контактный: где и как заболели коронавирусом в Самарской области 19 августа

Большинство зараженных нашли среди больных с пневмонией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где и как заразились коронавирусом 43 новообнаруженных пациентов с подтвержденным COVID-19 в Самарской области. Данные опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Из 43 новых больных 15 обнаружены в областной столице. Чуть меньше – 12 человек – подхватили вирус в Тольятти. Небольшая вспышка зафиксирована в Большечерниговском районе – здесь за сутки нашли троих новых заболевших.

По два случая коронавируса медики зафиксировали в Новокуйбышевске, Безенчукском, Клявлинском и Красноармейском районах, по одному инфицированному прибавилось в Кинеле, Сызрани, Нефтегорском, Пестравском и Похвистневском районах.

Среди новых заболевших только один контактировал с зарегистрированным ранее больным. Подавляющее большинство зараженных обнаружили при обследовании больных с внебольничной пневмонией и ОРВИ. Восемь жителей региона, зараженных COVID-19, внешне были совершенно здоровы, вирус нашли при профилактическом обследовании.

Напомним, общее число жителей региона с подтвержденным коронавирусом на 19 августа достигло 7706 человек.