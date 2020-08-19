Собрать первоклашку в школу - недешевое удовольствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подсчитали, сколько стоит собрать первоклассника в школу и как эта сумма изменилась по сравнению с прошлым годом.

Специалисты отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России выяснили, что для родителей девочек подготовка будущей первоклашки обойдется дороже. Чтобы собрать мальчика, родителям в среднем придется потратить 11840 рублей, а девочку – около 12500 рублей. При расчетах учитывались стоимость школьной формы – брюки или платье, рубашки, джемпер, носки или колготки, вторая обувь, спортивная форма. Кроме того, в список необходимого вошли ранец, две ручки, два карандаша, 20 тетрадок, альбом для рисования, набор фломастеров и даже учебные материалы.

В прошлом году сборы первоклашек в школу обошлись немного дешевле – на мальчика пришлось тратить 11590 рублей, на девочку - 12250 рублей. Таким образом, за год стоимость набора товаров для сбора в школу выросла на 2,2% для мальчика и на 2% для девочки.

Причем, например, джемпер подорожал за год на 12,6%, ранец – на 6%, а школьные тетради – на 4,4%.

- По колебаниям цены на отдельные товары нельзя судить об инфляции в регионе в целом, - прокомментировали в ЦБ. - Показатель инфляции отражает изменение совокупной потребительской корзины жителя региона, а не конкретного человека или семьи. В июле годовая инфляция в Самарской области составила 3,9%. А годовая непродовольственная инфляция в регионе сложилась на уровне 4,4%.