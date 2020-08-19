В День флага самарцам традиционно раздадут ленточки Фото: Антон СЕНЬКО

Стало известно, где будут раздавать ленточки на День флага в Самаре, 22 августа. Власти определили пять главных точек, где все желающие смогут получить трехцветные ленты у волонтеров.

Это 4-ая очередь набережной возле стелы «Ладья», 2-ая очередь набережной возле памятника князю Григорию Засекину, около бассейна ЦСКА ВВС (Волжский проспект, 10), Струковский сад и парк имени Юрия Гагарина. Добровольцы будут дежурить с 12.00 до 16.00.

Кроме того, 22 августа пройдет онлайн-квиз, посвященный истории государственного флага, символики России и истории Самарской области. В 11.00 на площади Славы пройдет пленэр «О родном», участники которого изобразят виды Волги и Жигулевских гор.

Полная программа празднования Дня флага в Самаре – здесь.