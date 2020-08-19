В нескольких районах Самарской области запретили ходить в лес

Леса берегут от пожаров Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В нескольких районах Самарской области запретили посещать леса – такой приказ опубликован на сайте правительства региона. Ограничения связаны с высокой пожароопасностью. Чтобы оградить лесные насаждения от возникновения пожаров, жителям рекомендуют вовсе воздержаться от выезда в лес.

В список запретных зон попали зеленые насаждения в Новокуйбышевском лесничестве, а также в Безенчукском, Ставропольском, Сызранском, Волжском, Красноярском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Сергиевском, Кошкинском и Шигонском районах.

Ограничения продлятся с 19 августа до 4 сентября. Нарушителям-физлицам грозит штраф до 5 тысяч рублей, организациям – до полумиллиона.