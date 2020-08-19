Зеффан и Гынсарь не помогут «Крыльям Советов» в матче с «Оренбургом»

"Крылья Советов" готовятся к поединку с серьезным соперником Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» готовятся к матчу 5 тура ОЛИМП-ФНЛ против «Оренбурга». Игра пройдет в ближайшую субботу, 22 августа, на стадионе «Самара Арена».

Накануне «КС» провели две тренировки - в тренажерном зале и на поле. В заключительной части занятия футболисты, игравшие все 90 минут с «Чайкой», соревновались в теннисбол, а остальные провели двусторонку.

- Сегодня команда проведет вечернюю тренировку. Мехди Зеффан и Раду Гынсарь занимаются по индивидуальной программе и в матче с «Оренбургом» участия не примут, - отметили в пресс-службе «Крыльев».

Отметим, что в активе гостей предстоящего поединка 10 очков. Они расположились на 2 строчке в таблице. У «КС» пока 7 баллов и 6 позиция. Игра начнется в 17:00 по самарскому времени.