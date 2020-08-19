Стало известно, сколько стоят билеты на матч «Крыльев Советов» с «Оренбургом»

Рассадка зрителей будет проведена в соответствии с требованиями Роспотребнадзора Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Сегодня открылась продажа билетов на мачт 5-го тура ОЛИМП-ФНЛ «Крылья Советов» - «Оренбург». Игра состоится в субботу, 22 августа, на стадионе «Самара Арена».

- Стоимость билетов - от 150 рублей. Приобрести их можно онлайн, - сообщили в пресс-службе «КС». - Также продажа доступна в магазинах «Крыльев» на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Сила Спорта».

В клубе добавляют, что в день матча на южную парковку (Р3-Р8) «Самара Арены» можно будет проехать по входному билету до 16:00. После этого времени на парковку можно будет попасть только по автопропускам. Встреча начнется в 17:00. Рассадка зрителей будет организована согласно требованиям Роспотребнадзора - социальная дистанция, маски, перчатки. Заполнен стадион может быть не более чем на 10 процентов.