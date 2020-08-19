Игры на скорости 5G: Билайн запустил пилотную зону связи пятого поколения в Санкт-Петербурге

Билайн совместно с компаниями Nokia и Qualcomm запустили пилотную зону 5G в Петербурге

Билайн совместно с компаниями Nokia и Qualcomm запустили пилотную зону 5G в Санкт-Петербурге в городском пространстве СевКабель Порт. На примере популярных компьютерных игр в сервисе облачного гейминга Beeline Gaming и специально разработанной игры в виртуальной реальности жители и гости города могут протестировать в действии возможности сетей пятого поколения.

Пилотная зона 5G Билайн впервые была развернута в Санкт-Петербурге на длительное время, а тестирование будет доступно обычным пользователям. Для организации пилотной зоны Билайн используется коммерческое оборудование Nokia, включая системный модуль и активные антенные системы 5G AirScale и 5G/Wi-Fi роутер (CPE) на базе модемной радио системы Qualcomm® Snapdragon™ X55. Чтобы продемонстрировать возможности сетей 5G в Санкт-Петербурге, Билайн получил временное разрешение на использование частот в миллиметровом диапазоне (26-28 ГГц).

В зоне 5G Beeline Gaming пользователи смогут поиграть в популярные компьютерные игры, представленные в облачном игровом сервисе Beeline Gaming на разных устройствах: ноутбуках, Android-планшетах, SmartTV, смартфонах или на собственных мобильных девайсах. Для игры в «облаке» одним из важнейших параметров являются низкие задержки и высокая скорость передачи данных. Сети пятого поколения полностью обеспечивают необходимые для игроков параметры, которые ранее можно было получить только при проводном подключении.

На площадке 5G VR Gaming игроки смогут сразиться друг с другом в виртуальном пространстве. Многопользовательская игра в жанре «шутер», которую создала команда District Zero Studios, будет проходить в формате PvP (игрок против игрока) со свободным перемещением. Часть локаций виртуального мира специально созданы похожими на площадку Билайн на пространстве СевКабель. Такая комбинация технологий создает для игроков ощущение полного погружения и дает возможность свободно перемещаться без лишних проводов и громоздкого оборудования.