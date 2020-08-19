22 августа летчики раскрасят небо над Волгой в Самаре и Тольятти

Самарцы смогут увидеть красочное авиашоу. Фото: russ-pilot.ru

22 августа, в День государственного флага России, летчики легендарной пилотажной группы «Русь» поднимутся в небо над Самарой и Тольятти. Жители эти городов смогут полюбоваться на тренировочный полет летчиков-асов, который они совершат над набережными Волги.

Как сообщается на официальном сайте пилотажной группы, самолеты будут оснащены системой генерации цветного дыма. В результате во время полета небо над рекой окрасится в цвета российского триколора.

- Такой яркий подарок пилотажная группа «Русь» преподнесла горожанам в год празднования 75-летия Победы, - поясняют летчики.

В Самаре авиашоу пойдет 22 августа в 14.00, в Тольятти – в 17.00.