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Подвело сердце: рассказываем подробности об умерших от коронавируса в Самарской области 19 августа

Общее число погибших от COVID-19 в регионе достигло 121 человек
Ольга НовиковаОльга НовиковаОльгаНовикова
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Коронавирус забрал жизни еще четырех самарцев

Коронавирус забрал жизни еще четырех самарцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности о больных коронавирусом, которые скончались в Самарской области 19 августа. К сожалению, список жертв вируса пополнился сразу на четырех человек. Все они изначально были в группе риска – возраст старше 50 лет, сопутствующие заболевания.

Как рассказали в оперштабе Самарской области, среди новых жертв коронавируса оказались двое мужчин и две женщины. Один из мужчин был в возрасте 68 лет и страдал сердечно-сосудистым заболеваниями. Аналогичные проблемы со здоровьем были и у 66-летнего мужчины, однако его состояние усугубили проблемы эндокринной системы.

56-летняя женщина также страдала от болезней сердца, сосудов и эндокринной системы. А вот еще одна погибшая, 54-летняя женщина явных проблем со здоровьем не имела, однако коронавирус все равно забрал ее жизнь.

Общее число погибших от коронавируса жителей региона достигло 121 человека.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибших.

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