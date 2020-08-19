Подвело сердце: рассказываем подробности об умерших от коронавируса в Самарской области 19 августа

Коронавирус забрал жизни еще четырех самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности о больных коронавирусом, которые скончались в Самарской области 19 августа. К сожалению, список жертв вируса пополнился сразу на четырех человек. Все они изначально были в группе риска – возраст старше 50 лет, сопутствующие заболевания.

Как рассказали в оперштабе Самарской области, среди новых жертв коронавируса оказались двое мужчин и две женщины. Один из мужчин был в возрасте 68 лет и страдал сердечно-сосудистым заболеваниями. Аналогичные проблемы со здоровьем были и у 66-летнего мужчины, однако его состояние усугубили проблемы эндокринной системы.

56-летняя женщина также страдала от болезней сердца, сосудов и эндокринной системы. А вот еще одна погибшая, 54-летняя женщина явных проблем со здоровьем не имела, однако коронавирус все равно забрал ее жизнь.

Общее число погибших от коронавируса жителей региона достигло 121 человека.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибших.