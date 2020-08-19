Уникальные храмы, поклонный крест и молодая стерлядь: жителей региона приглашают посетить Винновку

Рядом с монастырём, на горе, установлен поклонный крест. Фото: Александра БЕЛОВА

Жителям Самары рассказали о возможностях внутреннего туризма в регионе. В этот раз в поле зрения трэвел-блогеров попал Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в селе Винновка. Зачем ехать в Волжский Афон и какие уникальные впечатления здесь можно получить, рассказали самарские туорператоры в рамках туристического проекта «Поехали!».Этот проект реализуется департаментом туризма регионального Минкульта совместно с Туристским информационным центром

Мужской монастырь основан при храме в честь иконы Божией матери «Казанская», построенного в 1851 году. В советское время его дважды пытались взорвать, потом в нем было зернохранилище и лишь в 2003 году, по инициативе самарских художников, храм был восстановлен. От старого храма остались лишь стены и две иконы, которые сохранили и вернули монахам местные жители. А сегодня это место – популярный туристический объект, интересный не только верующим, но абсолютно всем.

Винновка - одна из жемчужин Самарской области. Фото: Александра БЕЛОВА

В обители есть на что посмотреть. В первую очередь, это три храма, построенные по канонам разных эпох и уникальный музей, рассказывающий не только о религиозных сооружениях, но историю самого села и его жителей. Подняться на колокольню особое удовольствие: вид с высоты открывается удивительный, впрочем, как и с горы по соседству. На ней установлен поклонный крест, а путь туда занимает всего 20-30 минут прогулочным шагом.

В качестве приятного бонуса всех туристов ждут вкуснейшие пироги и настоящий русский квас по старинному рецепту. А еще чистейший песчаный пляж, ведь монастырь расположен в самом сердце Самарской Луки. Проживание в монастырской гостинице доступна каждому: цена номера начинается от 700 рублей в сутки, а люкс стоит 3-3,5 тысячи рублей.