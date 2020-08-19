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Из-за ремонта теплотрасс в Самаре перекроют еще несколько улиц

Автомобилистам придется поломать голову, чтобы спланировать свой маршрут
Ольга НовиковаОльга НовиковаОльгаНовикова
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Горожанам остается надеяться, что летний ремонт позволит обойтись без порывов теплотрасс зимой. Фото: администрация г.о.Самара

Горожанам остается надеяться, что летний ремонт позволит обойтись без порывов теплотрасс зимой. Фото: администрация г.о.Самара

В мэрии Самары рассказали, какие улицы перекроют из-за ремонта теплотрассы. Если раньше сообщалось, что движение ограничат только по Ново-Садовой, то теперь список пополнится еще несколькими городскими магистралями.

Работы по перекладке теплотрасс будут вести на ул.Советской Армии. Здесь движение закроют с 10.00 21 августа до 05.00 24 августа на участке между домами №№236 и 243 в оба направления. Автомобилистам предлагают объезжать проблемное место по 3-й просеке и ул. 22 партсъезда.

Также закрывается движение на ул.Сов. Армии от ул.Дыбенко до ул.Гагарина по направлению ул. Гагарина. Дорогу перекроют с 20.00 21 августа до 06.00 24 августа. Объехать можно по ул.Карбышева. Автобусы и грузовики поедут по ул. Авроры.

А с 20.00 28 августа до 06.00 31 августа коммунальщики перекроют участок дороги на ул. Сов.Армии от Гагарина до Дыбенко в сторону Дыбенко. Объезжать предлагается по улице Запорожской.

Саму Запорожскую тоже перекроют. – с восьми вечера 21 августа до шести утра 24-го. Закрыт будет участок в районе дома №19а в оба направления. Объехать можно будет по 1-му Безымянному переулку.

Напомним, также в Самаре перекроют для ремонта теплотрассы ул.Ново-Садовую Движение будут ограничивать в несколько этапов: с восьми вечера 21 августа до шести утра 24 августа перекроют участок от ул.Гастелло до Сов.Армии. С восьми утра 24 августа до семи утра 27 августа будет перекрыт дублер Ново-Садовой от ул. Советской Армии до 3-й просеки. А вечером 28 августа и до конца месяца ограничат движение на дублере ул. Ново-Садовой от Гастелло до Советской Армии, причем из-за ремонта теплотрассы здесь не будут ходить трамваи. Вместо этого трамваи №№20 и 22 повезут пассажиров по ул. Ново-Вокзальной, Ставропольской, до Дома печати, Постникова оврага и далее по маршруту в оба направления. Трамваи №5 доедут от Чапаевской только до Постникова оврага.