В Самаре рассказали, как формируют экологическое самосознание

В Самаре знают, как воспитать экологически ответственных людей

В Самаре активно занимаются экологическим воспитанием детей и школьников. Это необходимо для того, чтобы в обществе формировался высокий уровень самосознания. Партийный проект Единой России «Чистая страна» призван объединить общественные институты, распространить опыт регионов по работе со студентами и школьниками на всю Россию.

- Вместе с экологическими общественными организациями, которые нас поддерживают, мы проводим в школах по всей России уроки доброты, рассказываем, как и зачем заботиться о животных, раздельно собирать отходы, о том, что такое общественное потребление – отметил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

О самарском опыте работы рассказал в свою очередь координатор партийного проекта «Чистая страна» в Самарской области Денис Волков. Он отметил, что некоторые социально-экологические кейсы даже транслировались на всю страну.

- «Мусор или вторсырье», «Школа за раздельный сбор», «Школьная экологическая мозаика», «Лес памяти» и многими другими. В регионе достаточно много экологических болевых точек, их решение зависит от того, насколько слаженно профильные отрасли, ведомства и общественные институты взаимодействуют, работая в системе, и насколько неравнодушно к теме сохранения окружающей среды подрастающее поколение, - уточнил он свое мнение.

Стоит отметить, что активисты партии «Единая Россия» очень много внимания уделяют вопросам экологии, предлагают различные законопроекты, направленные на защиту и сохранение окружающей среды. Уже существуют законопроекты о создании системы обращения отходов I-II классов опасности, определении статуса федерального оператора опасных отходов. Дорабатывают специалисты и проект закона о блокировке «живодерского контента» в интернете.