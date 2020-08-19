В Самарской области закрыли леса для людей

В Самарской области боятся пожаров в лесу

В Самарской области для посещения людьми закрыли леса до 4 сентября. Это касается лесничеств в Новокуйбышевске, в Безенчукском, Волжском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Красноярском, Сергиевском, Ставропльском, Сызранском, Шигонском районах. Запрет связан с высокой пожарной опасностью. На территорию леса в этих районах нельзя заходить, также сюда нельзя въезжать на машине.

Нарушителям грозят административными штрафами, которые могут быть довольно высокими. До пяти тысяч рублей за свое безответственное поведение могут заплатить граждане, до сорока тысяч рублей - должностные лица. А юрлица могут попасть на штраф в 500 тысяч рублей, если, например, компания устроит корпоратив в лесу. Или же привезет сюда отходы своей деятельности.

Также всех жителей региона просят быть максимально ответственными и сразу же сообщать, если вдруг где-то удалось заметить пожар. Сообщать об этом нужно в пожарную охрану по телефону 8-800-100-94-00 (круглосуточно).