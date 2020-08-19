Новые тарифы на эвакуацию автомобилей установили в Самарской области

Машины в Самаре будут эвакуировать по новым ценам

В Самарской области изменили тарифы на эвакуацию автомобилей и хранение их на штрафстоянке. В областной столице цены остались прежними, а вот по региону их подняли на 40 рублей. Теперь за перемещение задержанного за нарушение правил парковки транспортных средств по всему региону придется заплатить 1740 рублей. В Самаре - 1900 рублей.

Также владельцам, нарушившим правила, чтобы забрать свой автомобиль придется раскошелиться и оплатить хранение. В этом случае цены будут отличаться в зависимости от вида транспортного средства. Так за мотоцикл или мотороллер придется выложить 6 рублей в первые пять полных часов и 16 рублей за каждый следующий час, за автомобиль весом до 3,5 тонн - 12 и 32 рубля соответственно, за грузовик выше 3,5 тонн 24 и 64 рубля, и за негабаритное ТС - 36 и 96 рублей. Эти цены действительны на территории всего региона.

Компанию, которая будет заниматься эвакуацией и хранением ТС на штрафстоянке уже выбрали. Приказ о тарифах подписала глава департамента ценового регулирования. Цtны будут действительны до 2022 года.