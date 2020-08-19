"Кузнецов" ищет людей: предприятие впервые устроило ярмарку вакансий

Соискателям рассказали про работу на "Кузнецове"

В Самаре предприятие "Кузнецов" устроило ярмарку вакансий - такой способ набора персонала здесь используют впервые. Сейчас на заводе открыто более 500 вакансий в связи с растущей производственной программой и новыми проектами.

- Здесь у соискателей есть возможность не только оставить свое резюме и переговорить со специалистами дирекции по персоналу, на ярмарке работают представители практически всех подразделений предприятия, - рассказала о мероприятии директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Галина Федорченко.

Ярмарку вакансий посетили более 700 человек. Работать на предприятии сейчас интересно и потребность в персонале велика. Сейчас "Кузнецов" занимается разработкой двигателя нового поколения для стратегической авиации.

- Эти изделия станут основой программы серийного производства в будущем, поэтому сейчас нам нужны конструкторы, которые умеют работать с современными технологиями проектирования в виртуальной среде, - подчеркнул генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин.

Еще две ярмарки предприятие проведет в Управленческом и Винтае.