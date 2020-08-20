В Самаре умер Даврон Юсуфов

Даврон Юсуфов скоропостижно скончался 19 августа

В Самаре умер председатель общественной организации таджикистанцев Даврон Юсуфов. Соболезнования его коллегам, родным и близким выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что как представитель таджикского народа - к тому же, один из самых ярких - Даврон Юсуфбекович многое делал для того, чтобы сохранить межнациональный мир и согласие на территории региона.

Даврон Юсуфов более 20 лет участвовал в общественной и культурной жизни города и области. Также он многое делал для проведения национальных мероприятий, спортивных фестивалей. Помогал своим сородичам защищать законные права, оказывал юридическую помощь трудовым мигрантам.

- Его знания, богатый жизненный опыт, активная гражданская позиция, созидательная энергия и организаторский талант снискали ему заслуженный авторитет и уважение коллег, соратников, представителей национальных организаций региона, - отметил Дмитрий Азаров.

В Доме дружбы народов сообщили, что Даврон Юсуфов скоропостижно скончался 19 августа.