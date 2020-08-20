Над Самарой и Тольятти в небе нарисуют флаг России

В Самарской области устроят шоу в небе

22 августа, в день государственного флага жителям Самары и Тольятти преподнесут замечательный и очень красивый подарок. Легендарная пилотажная группа "Русь" проведет тренировочный полет 22 августа. Жители этих двух городов станут свидетелями зрелищного выступления пилотов.

Летчики-асы пролетят над набережными Самары и автограда. Шоу пройдет в субботу 22 августа в 14.00 в Самаре, в 17.00 в Тольятти. Это будет яркое и незабываемое шоу, ведь в небе появится флаг России. Изображение будет составлено из трех полосок цветного дыма - российский триколор станет подарком к празднику государственных символов страны.

Такой подарок пилотажная группа Руси преподнесла жителям в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также в этот день будут раздавать ленточки в цветах государственного флага.