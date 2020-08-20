"Машина кверху дном, на ней ни царапинки": нетрезвая водитель устроила ДТП в центре Самары

Машина перевернулась на крышу

В центре Самары на пересечении улиц Самарской и Ульяновской столкнулись два автомобиля. Фольксваген Тигуан перевернулся на крышу, врезавшись в Митцубиши. Водитель за рулем одной из них была по первоначальным данным в нетрезвом состоянии.

Как удалось узнать корреспонденту КП-Самара, 21-летняя девушка была пьяна и села за руль машины мужа.

- Она проехала буквально метр и въехала в припаркованную машину. На самой автоледи нет ни царапинки, а вот машины серьезно помялись. Пострадавших в ДТП нет. На место приехала скорая и сотрудники ДПС, - передает с места аварии журналист КП-Самара.

Пока в произошедшем разбираются полицейские. Им предстоит выяснить все тонкости произошедшего.