Мужчина пытался ограбить магазин в Самаре, проникнув туда через окно. Но не пролез

Полиция приехала и успокоила испуганную продавщицу

В Самаре мужчина попытался ограбить магазин в Красноглинском районе. Около трех часов ночи он попытался пролезть в окно торговой точки, угрожая чем-то похожим на пистолет юной продавщице. Все, что ему было нужно, - вся наличность из кассы. Всего-то около 20 тыс. рублей - но из-за этой суммы мужчина был готов пойти на преступление.

Попасть в магазин мужчине не удалось - в окошко он просто не смог пролезть. Вскоре он сбежал, а потом приехали полицейские, опросили напуганную девушку и составили портрет преступника. Затем они приступили к поискам.

Оказалось, что разбойное нападение - это вина жителя Управленческого 1987 года рождения. Раньше он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков. У мужчины не было постоянного источника доходов, он так и намеревался промышлять незаконными методами наживы. Сейчас уголовное дело о разбое продолжают расследовать. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.