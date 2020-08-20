44 заболели и один умер: что наделал коронавирус в Самарской области за сутки

В Самаре продолжают выявлять больных коронавирусом

В Самарской области коронавирусом за сутки на 20 августа заболели 44 человека. Также, к сожалению, один пациент скончался, за прошлый день умерли четыре человека, а до этого в смертях был перерыв. Всего в регионе с начала пандемии заболели 7750 пациентов.

Стоит отметить, что скончались с самого начала 122 человека. Большинство из них - это люди старше 55 лет, у многих имеются сопутствующие заболевания.

Также за сутки выздоровел 71 человек, всего число излечившихся пациентов достигло 5966 человек.

Эти данные медики считают достаточно позитивными. В регионе уже сняли большую часть ограничений. В больницах началась диспансеризация населения - кроме тех, кто старше 65 лет. Школьники собираются сесть за парты, а медики из ковидных госпиталей - перейти на штатный режим работы.