Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В тольяттинской сметане нашли кишечную палочку

Предприятие-изготовитель уже отчиталось об устранении нарушений
Александра БудаеваАлександра БудаеваАлександраБудаева
КомментироватьОставить комментарий
Не все продукты на прилавках могут быть полезны для здоровья

Не все продукты на прилавках могут быть полезны для здоровья

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В сметане производства АО «Тольяттимолоко» специалисты Россельхознадзора обнаружили кишечную палочку. Образцы продукции брали во время регулярного пищевого мониторинга в одном из супермаркетов бренда «Перекресток» в Самаре.

- Согласно протоколу испытаний, в пробе сметаны было выявлено несоответствие по микробиологическим показателям бактерий группы кишечной палочки (колиформы), - говорят в надзорном ведомстве.

После этого специалисты регионального Россельхознадзора направили в Управление Росаккредитации по Центральному федеральному округу предписание о том, чтобы у предприятия-изготовителя этой сметаны прекратили действие декларации о соответствии.

На какой срок действует это ограничение, пока не совсем ясно, однако в надзорном ведомстве уточнили: «Тольяттимолоко» уже отчиталось о том, что предприятие предприняло все необходимые меры, чтобы небезопасная продукция на прилавки больше не попадала. Исчезнет ли сметана этой марки из продуктовых магазинов и надолго ли, ведомство не сообщает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В роллах из Тольятти нашли плесень и возбудитель кишечной палочки

Компанию-производителя оштрафовали на 150 тысяч рублей (подробности)