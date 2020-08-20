В тольяттинской сметане нашли кишечную палочку

Не все продукты на прилавках могут быть полезны для здоровья Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В сметане производства АО «Тольяттимолоко» специалисты Россельхознадзора обнаружили кишечную палочку. Образцы продукции брали во время регулярного пищевого мониторинга в одном из супермаркетов бренда «Перекресток» в Самаре.

- Согласно протоколу испытаний, в пробе сметаны было выявлено несоответствие по микробиологическим показателям бактерий группы кишечной палочки (колиформы), - говорят в надзорном ведомстве.

После этого специалисты регионального Россельхознадзора направили в Управление Росаккредитации по Центральному федеральному округу предписание о том, чтобы у предприятия-изготовителя этой сметаны прекратили действие декларации о соответствии.

На какой срок действует это ограничение, пока не совсем ясно, однако в надзорном ведомстве уточнили: «Тольяттимолоко» уже отчиталось о том, что предприятие предприняло все необходимые меры, чтобы небезопасная продукция на прилавки больше не попадала. Исчезнет ли сметана этой марки из продуктовых магазинов и надолго ли, ведомство не сообщает.

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