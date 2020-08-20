Самарский метрополитен могут оштрафовать на 50 тысяч рублей за экс-участкового, принятого на работу

Дирекция метрополитена приняла на работу бывшего полицейского, но не сообщила об этом в МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Городская прокуратура намерена привлечь к ответственности Самарский метрополитен за неисполнение законодательства о противодействии коррупции. Нарушение заключается в том, что в ноябре 2018 года руководство метрополитена приняло на работу бывшего участкового, но не сообщило об этом его бывшему работодателю - городскому УМВД.

Прокуратура внесла в адрес нарушителя представление, оно было удовлетворено, но на этом история не закончилась. В отношении директора муниципального предприятия и на юрлицо возбудили административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего».

В итоге метрополитен по решению суда могут оштрафовать на существенные суммы: для должностных лиц закон предусматривает штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических - от 100 тысяч до полумиллиона.