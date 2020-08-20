Вертолет санавиации доставил больного из Сызрани в Самару

Тяжелобольных пациентов в Самару теперь можно доставить на вертолете Фото: Архив КП

19 августа в Самарской области состоялся первый вылет вертолета санавиации. Тяжелобольного пациента эвакуировали из Сызрани в Самару. На автомобиле этот путь занял бы шесть часов как минимум, на вертолете долетели за полтора.

Мужчину доставили в многопрофильный стационар больницы имени В.Д. Середавина. Пациент дышит при помощи аппарата искусственной вентиляции легких, у него диагностирована двусторонняя пневмония, которая осложняется некоторыми сопутствующими заболеваниями.

Напомним, больницам Самарской области недавно передали 12 новеньких реанимобилей, 10 мобильных флюорографов и 3 передвижных маммографа. Закупки провели по нацпроекту «Здравоохранение».

По словам губернатора региона Дмитрия Азарова, автопарк скорой помощи в Самарской области за три года удалось обновить почти на 90%, работа в данном направлении продолжается.

Так, ранее сообщалось, что в регионе планируется 5 вертолетных площадок, их оборудуют до 2024 года. На развитие санавиации в 2020 году собирались выделить 45 млн рублей с расчетом на то, что стоимость одного полетного часа составит 170 тысяч рублей.

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