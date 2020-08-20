Самарцы добились приостановления работы антенны, которая облучала жилой дом

Приставы отчитались об исполнении решения суда

В Самаре на 60 суток по решению суда приостановлена работа базовой станции, которая принадлежит одному из телефонных операторов. Причина - в излишнем уровне облучения, которому подвергаются жильцы близлежащего многоквартирного дома.

- По заявлению жильцов были проведены лабораторно-инструментальные измерения плотности потока энергии электромагнитного поля, и проверка показала, что она превышает предельно допустимый уровень, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областном Управлении Федеральной службы судебных приставов.

На оператора сотовой связи составили протокол по ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта», материалы дела направили в суд, где было вынесено решение: приостановить работу базовой станции на 60 суток. Предполагается, что за это время владелец антенны сможет устранить нарушения.

Судебные приставы «навестили» проштрафившуюся организацию. Каким образом они отключили антенну, не сообщается, но служба сообщает об исполнении решения суда.

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