В Самаре возрождают санавиацию

В Самаре появился вертолет для доставки больных из труднодоступных населенных пунктов

В Самаре занялись возрождением санавиации. В регионе она впервые возобновлена за 37 лет благодаря системной работе губернатора Дмитрия Азарова. До этого дня функции санавиации выполняли 19 реанимобилей больницы им. В.Д. Середавина. Теперь же до отдаленных населенных пунктов можно добраться на вертолете и начать оказывать помощь пациентам уже в воздухе.

- Мы называли это санавиацией, а реально это был наземный транспорт. И вот теперь она будет настоящей. Вертолет укрепит нашу мощь по защите здоровья людей. И мы сможем оказывать помощь в самых сложных, горячих ситуациях, в труднодоступных местах, в местах ДТП, - прокомментировал Дмитрий Азаров приобретение.

Как рассказали главе региона, в этом году бригады санавиации на реанимобилях 1160 раз выезжали в отдаленные районы. В спасении жизни ключевую роль играет скорость, именно поэтому приобретение вертолета очень важный шаг. Также такой вертолет может доставить пациента даже в Москву и способен преодолеть 1200 км. Первый свой рейс новый вертолет санавиации совершил в Сызрань. Отсюда привезли больного с двусторонней пневмонией и сопутствующими заболеваниями. Доставили его за 1,5 часа.