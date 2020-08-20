Стало известно, где обнаружено больше всего заболевших коронавирусом в Самарской области за последние сутки

Власти и медики рассказали о ситуации с больными коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб рассказал, где, как и сколько обнаружено новых пациентов с коронавирусом за последние сутки. Напомним, общее число заболевших достигло цифры в 7750, из них 44 пациента с COVID-19 зарегистрированы за последние сутки.

Согласно официальным данным, 20 положительных анализов из 44 приходятся на Самару, 8 зарегистрированы в Тольятти, по 2 - в Новокуйбышевске, Кинеле, Большечерниговском, Приволжском и Сергиевском районах. Еще по одному новому пациенту выявили в Безенчукском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Хворостянском и Шигонском районах.

Большая часть подтвержденных случаев COVID-19 - это пациенты с первичными диагнозами «ОРВИ» и «внебольничная пневмония». 8 заболевших ранее контактировали с теми, кто мог быть заразен, еще 7 человек признаков каких-либо заболеваний не имели и были выявлены при профилактическом обследовании.

Напомним, как недавно сообщила глава регионального Роспотребнадзора, до 40% пациентов, которые больны коронавирусом, на первый взгляд кажутся абсолютно здоровыми людьми.

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