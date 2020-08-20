«Тольяттикаучук» изготовил для Росрезерва более 3 тысяч тонн изопренового каучука

При выполнении заказа предприятие использовало допоборудование - лентопрошивную машину

Одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России — ООО «Тольяттикаучук» — изготовило более трех тысяч тонн изопренового каучука марки СКИ-3. Эту продукцию завод отгрузил для нужд Росрезерва.

Чтобы выполнить заказ, предприятию пришлось использовать дополнительное оборудование — лентопрошивную машину. Она позволяет поместить каждый произведенный брикет в прошитый бумажный пакет, который защищает продукцию от различных повреждений.

Отметим, что изопреновый каучук является аналогом натурального каучука. Его применяют для изготовления шин, резинотехнических и медицинских изделий, товаров народного потребления, а также резин, которые соприкасаются с пищевыми продуктами. Последние, в состав которых входит изопреновый каучук, отличаются эластичностью и прочностью.