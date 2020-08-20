Стало известно, от чего скончалась последняя жертва коронавируса

Врачи не смогли спасти 61-летнего пациента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние сутки принесли Самарской области известие о том, что от COVID-19 погиб еще один человек.

На сей раз это 61-летний мужчина. По данным оперативного штаба, пациент страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы. Ослабленный организм не справился с такой нагрузкой, врачи не смогли помочь ему.

Таким образом, при общем числе заболевших в 7750 человек количество жертв коронавируса в регионе уже достигло 122.

При этом показатель смертности от этого заболевания в Самарской области ниже, чем по стране. Если в России показатель смертности на 100 тысяч населения составляет 11,03, то у нас в регионе эта цифра в разы меньше - 3,82. То же касается и так называемого коэффициента летальности: средняя цифра по стране - 1,71, по Самарской области - 1,57.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 4 785 новых случаев заболевания коронавирусом, 44 из них - в Самарской области.

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