В Самарской области за сутки 71 пациента признали здоровым от коронавируса

Большая часть пациентов ранее из дома попала прямо в больницу из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за последние сутки анализы подтвердили, что от коронавируса окончательно вылечился 71 пациент. 46 человек при этом лечились в стационарах Самары, Тольятти, Похвистнева и Волжского района, остальные 25 переболели COVID-19 в легкой форме и на протяжении всего периода болезни находились дома. Сейчас, по данным оперативного штаба, под наблюдением медиков находятся еще 397 человек.

Напомним, всего с начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 7750 человек, 44 подобных факта выявлены за последние сутки. Справиться с коронавирусом с начала этой весны удалось 5966 пациентам, у которых ранее COVID-19 был официально подтвержден.

Если ранее вирус чаще всего диагностировали у тех, кто так или иначе контактировал с заболевшими, то сейчас все больше становится больных с признаками ОРВИ, а также тех, у кого каких-либо симптомов болезни не наблюдается вообще.

За последние сутки в Самарской области проведено 5239 лабораторных исследований на COVID-19, всего с начала пандемии их провели более 500 тысяч.

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