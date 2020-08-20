В Самару приедут «Тор», «Бук» и «Тунгуска»: зенитные ракетные комплексы готовят к военно-техническому форуму «Армия-2020»

Для зрителей военные также организуют показательные выступления Фото: предоставлено пресс-службой

В Самарской области на полигоне «Рощинский» с 27 по 29 августа пройдет военно-технический форум «Армия-2020».

Туда планируют привезти технику и вооружение из четырех регионов России, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», «Тор» и «Тунгуска» из Оренбургской и Пензенской областей, новейший комплекс развертывания временных дорог «КРВД» из Удмуртской Республики, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и многое другое. Всего там можно будет увидеть более 50 образцов различной военной техники военного спецназа, полиции, МЧС, Росгвардии и ДОСААФ.

Вход на форум будет бесплатным, для автовладельцев оборудуют парковки, зрителей будут развлекать не только показательными выступлениями и учебными боями, но и спортивными, а также культурно-просветительскими мероприятиями.

Открытие состоится 27 августа в 15.00, работать форум будет до 18.00. Часы работы 28 августа: с 11.00 до 18.00. 29 августа площадка откроется в 11.00, а в 14.00 начнется тожественная церемония закрытия форума «Армия-2020».