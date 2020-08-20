Самарцы протестируют городскую среду на доступность для колясочников

Далеко не вся городская инфраструктура доступна для маломобильных самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев приглашают поучаствовать в квесте по тестированию городской среды на доступность. Результаты квеста лягут в основу создания первой народной карты доступной инфраструктуры для маломобильных граждан. Инициатива создания такой карты принадлежит ОНФ, сама карта будет доступна в приложении «Яндекс.Карты».

В этом году квест пройдет в 20 регионах России. Любой желающий сможет получить задание с городским маршрутом. Участнику нужно будет пройти его и оценить по четырем критериям доступности различные объекты инфраструктуры - кафе, кинотеатры, музеи и магазины. Для достоверности нужно будет прикрепить к отзывам фото и видео.

- Результаты такого обследования должны помочь людям, передвигающимся на инвалидных колясках, в выборе самого удобного маршрута, - пояснили авторы инициативы. – Такой мониторинг мы хотим проводить регулярно, наша цель - сформировать у пользователей привычку публиковать такие данные постоянно.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта «Доступный город» до 28 августа.